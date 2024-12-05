Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu önemli karşılaşma için hakem kadrosunu açıkladı. Mehmet Türkmen’in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

İlk derbi deneyimi

Hakem Mehmet Türkmen, kariyerinde ilk kez bir derbi maçında düdük çalacak. Geçtiğimiz sezondan bu yana Süper Lig’de görev alan 32 yaşındaki hakem, bugüne kadar Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin çeşitli maçlarında yer aldı. Türkmen, bu sezon Beşiktaş’ın Antalyaspor’u 4-2 mağlup ettiği 2. hafta karşılaşmasını yönetirken, Fenerbahçe’nin Alanyaspor ve Bodrum FK karşılaşmalarında da düdük çaldı.

Mehmet Türkmen'in maç karnesi

Mehmet Türkmen, sezon başında Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 5-0 yenerek Süper Kupa’yı kazandığı mücadelede dördüncü hakem olarak görev yaptı. Şimdi ise kariyerindeki ilk büyük derbide yöneteceği maçta sergileyeceği performans merakla bekleniyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, 7 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Park’ta Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Kritik mücadelenin başlama saati ise 19.00.