SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU | Derbiyi hangi hakem yönetecek?

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

Haftanın en merakla beklenen karşılaşması olan Beşiktaş–Fenerbahçe derbisini Ali Yılmaz yönetecek. Derbi, cumartesi günü Tüpraş Stadı’nda oynanacak.

Haftanın bir diğer önemli mücadelesinde ise Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada Cihan Aydın görev alacak.