SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU | Derbiyi hangi hakem yönetecek?

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik maçı olan Beşiktaş–Fenerbahçe derbisinde Ali Yılmaz, Galatasaray–Trabzonspor maçında ise Cihan Aydın düdük çalacak.
Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
Haftanın en merakla beklenen karşılaşması olan Beşiktaş–Fenerbahçe derbisini Ali Yılmaz yönetecek. Derbi, cumartesi günü Tüpraş Stadı’nda oynanacak.
Haftanın bir diğer önemli mücadelesinde ise Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada Cihan Aydın görev alacak.
