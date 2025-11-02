Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 11. haftasında derbi maçta Beşiktaş, bu akşam Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. İşte dev derbinin ilk 11'leri....
Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Beşiktaş'ta geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva, derbide 11'de.
Fenerbahçe'de Beşiktaş mücadelesi öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Gabriel, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, El Bilal, Rafa Silva.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.
