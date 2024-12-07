Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’in 15. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, bu akşam saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada orta hakem olarak Mehmet Türkmen görev yapacak. Türkmen’in yardımcı hakemlik görevlerini ise Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil üstlenecek.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında görev yapacak isim de açıklandı. Kritik karşılaşmada VAR hakemi olarak Kadir Sağlam yer alacak.

Fenerbahçe, liderlik koltuğunu korumak için mücadele ederken, Beşiktaş taraftar desteğiyle galibiyet arayacak. İki dev kulübün rekabeti, her zaman olduğu gibi yüksek bir futbol kalitesi ve heyecan vaat ediyor.

Derbi öncesinde her iki takımın taraftarları da sosyal medyada hakem atamalarını tartışırken, TFF'nin açıklamasıyla gözler artık sahada yaşanacak futbol şölenine çevrildi.