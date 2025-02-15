SON DAKİKA: Beşiktaş geriden gelip Trabzonspor'u yendi!

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 38'e yükseltti.

Simon Banza'nın 17. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda Rafa Silva ve Batagov'un kendi kalesine attığı golle müsabakayı 2-1 kazandı.

Solskjaer ikinci galibiyetini aldı

Beşiktaş ile ligde 3. maçına çıkan Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer 2. galibiyetine imza attı.

Antalyaspor ile 21. haftada oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçta Süper Lig'deki ilk müsabakasına çıkan tecrübeli teknik direktör, ilk galibiyetini ise 23. haftadaki Sivasspor deplasmanında 2-0 ile kazandı.Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu yenerken Twente'ye mağlup oldu.

Rafa Silva gollerine devam etti

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Trabzonspor maçında da gollerini sürdürdü.

Karşılaşmanın 53. dakikasında ceza sahasında buluştuğu topu düzgün vuruşla ağlara göndererek takımının beraberlik golüne imza atan Rafa Silva, ligdeki 6. toplamda ise siyah-beyaz formayla 11. golünü kaydetti.

Sivasspor maçında cezası nedeniyle görev yapamayan Portekizli yıldız, oynadığı son lig maçında ise Antalyaspor ağlarını havalandırırak 1-1 berabere biten maçta takımının tek golünü atmıştı.

Güneş, Beşiktaş'a karşı yine kazanamadı

Beşiktaş ile 2 şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, 13 yıl sonra konuk geldiği Dolmabahçe'den galibiyet alamadı.

Son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda bordo-mavili ekiple siyah-beyazlılar ile karşılaşan Güneş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş'a gelmeden bir sezon önce de Bursaspor'un başında siyah-beyazlı ekibe rakip olan Güneş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş'a 3-2 yenilmişti.

399 gün sonra Beşiktaş forması giydi

Beşiktaş'ın sezon başında Çaykur Rizespor'a bonservisini kiraladığı, devre arasında yeniden takıma çağırdığı Amir Hadziahmetovic, 399 gün aranın ardından yeniden siyah-beyazlı formayı giydi.

61. dakikada Chamberlain'in yerine oyuna giren Bosna Hersekli oyuncu, geçen sezon 13 Ocak 2024'te Fatih Karagümrük ile oynanan maçta görev almıştı. Daha sonra sakatlık geçiren tecrübeli oyuncu, sezonu kapatmıştı.

Galibiyet golü Batagov'dan geldi

Beşiktaş'ı karşılaşmada 2-1 öne geçiren gol, Trabzonsporlu Arsenii Batagov'dan geldi.

Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına girerek içeri çevirdiği top, Batagov'un ayağına çarparak yön değiştirdi. Siyah-beyazlı takım, 65. dakikada bu golle öne geçerken stattan gol için yapılan anonsta Rashica'nın ismi okundu.

Immobile golü unuttu

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro Immobile, Trabzonspor karşısında da gol sevinci yaşayamadı.

Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan İtalyan oyuncu, ligin ikinci yarısında henüz gol sevinci yaşamadı.

Son golünü ilk yarının son maçında Bodrum FK karşısında kaydeden Immobile, bu sezon ligde 10 gol kaydetti.