Muhammed Salah Beşiktaş'a gelecek mi? Muhammed Salah Beşiktaş ile anlaştı mı? Önder Özen, Muhammed Salah açıklaması... Muhammed Salah transferinde son durum

Son dakika! Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde masadan kalktı
Son dakika haberine göre, Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Muhammed Salah transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özen, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın kulübün menfaatleri doğrultusunda transfer görüşmelerinde şimdilik masadan kalkma kararı aldığını açıkladığını belirterek, sürecin mevcut şartlarda sonlandırıldığını ifade etti.
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Kaynak: HABER MERKEZİ