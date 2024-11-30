SON DAKİKA: Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayırdı

Süper Lig takımlarından Beşiktaş, bugün sosyal medya hesabından duyuru yaparak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Açıklamada Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür edilirken, sonraki kariyerinde başarılar dilendi. Beşiktaş, Futbol A Takım'ın teknik sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstleneceğini duyurdu.

Bir aylık kötü gidişat

Süper Lig'de 12 maçta altı galibiyet ve üç beraberlikle 21 puan toplayarak altıncı sırada kendine yer bulan Beşiktaş, 34 puanlı lider Galatasaray'dan 13 puan geride.

Beşiktaş, 28 Ekim'den bu yana oynadığı altı maçta sadece bir galibiyet alırken, karşılaşmaların dördünden mağlubiyet, birinden beraberlikle ayrıldı.

Siyah beyazlılar son olarak 28 Kasım'daki UEFA Avrupa Ligi maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybetmişti.