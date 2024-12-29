Son dakika: Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy sayımı işlemi tamamlandı. Adalı, rakibi Hüseyin Yücel'e yirmi birinci sandıkta 418'e 188, yirmi ikinci sandıkta 459'a 137, yirmi üçüncü sandıkta 415'e 157, yirmi dördüncü sandıkta 464'e 158 ve yirmi beşinci sandıkta 447'ye 177 üstünlük kurdu.

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdar Adalı oldu

Toplam 25 sandıkta da Hüseyin Yücel'i geçen ve oyların 8 bin 901'ini alan Serdal Adalı, başkanlığa seçildi. Hüseyin Yücel ise 3 bin 637 oy aldı.

Adalı: Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız

Adalı seçim sonrası genel kurul üyelerine teşekkür ederek, "İnşallah, Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz. Artık Beşiktaş’ımız için yeni bir dönem başlıyor. Büyük Beşiktaş camiasının tümünün desteğini yanımızda görmek istiyorum. Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur” diyerek sözlerini tamamladı.

Mayıs 2025'e kadar başkanlık yapacak

Serdal Adalı, Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek olağan kongreye kadar siyah-beyazlı kulübün başkanlığını yapacak.

Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat ile girdiği başkanlık yarışını kaybetmişti.

Olağanüstü kongreyle seçilen üst üste 5. başkan

Serdal Adalı, Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sonucunda seçilen üst üste 5. başkan oldu.

Siyah-beyazlı kulüpte Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Bakan Bak, Serdal Adalı'yı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti.Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

TFF tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Adalı için tebrik mesajı yayınladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

Serdal Adalı kimdir?

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, 1964 yılında Adana'da doğdu.

Üniversite eğitimini ABD'nin California eyaletinde alan Adalı, 1984'te iş hayatına atıldı ve ailesinin de desteğiyle Adalı Holding'i kurdu. İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji sektörlerinde 6 bini aşkın personeliyle uluslararası alanda çalışmalarına devam eden Serdal Adalı, çocuklarıyla beraber şirketlerini yönetmektedir.

Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) 2012'den bu yana başkanlığını da üstlenen Adalı, evli ve 2 çocuk babasıdır.