Son Dakika: Beşiktaş'ta olağanüstü seçim süreci: İlk aday belli oldu! Hüseyin Yücel'den açıklama

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde yeni bir dönemin başlangıcı olabilecek seçim süreci başladı. Olağanüstü seçim kararı alınan kulüpte, 29 Aralık'ta yapılacak kongrede başkanlık için ilk aday belli oldu. Başkan vekili Hüseyin Yücel, düzenlediği basın toplantısında adaylığını resmen açıkladı.

Kulüpte yaşanan istifalar, mali sorunlar ve iddialarla gündeme gelen süreç, Beşiktaş camiasını sarsmış durumda. Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevini vekaleten üstlenen Hüseyin Yücel, kulübün içinde bulunduğu krizlerden çıkış için liderlik yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Hüseyin Yücel'in adaylığına dair yaptığı açıklama ve Beşiktaş gündemine yönelik değerlendirmeleri şöyle:

* Bugün ilk kez, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı sıfatıyla karşınızdayım. Bu şerefli görevi, bildiğiniz üzere, Başkanımız Sayın Hasan Arat’ın beklenmedik istifasının ardından tüzüğümüzün gereğini yerine getirerek devraldım. Bu süreçte camiamızın önde gelenleri, efsaneleri, eski başkanları, başkanlık sevdalıları, gazeteciler, yorumcular, sosyal medya fenomenleri, herkes konuştu…

* Ancak geldiğimiz noktada 121 yıllık çınarımızı artık daha fazla yıpratmaya kimsenin hakkı olmadığını düşünerek son sözü söylemek üzere karşınızdayım. Bu görev, tarif edilemez bir onur ve gurur kaynağı olmakla birlikte, aynı ölçüde ağır sorumluluklar içermektedir. Bu görevde bulunmanın yalnızca tüzük gereği bir atamayla değil, büyük camiamızın desteği ve mutabakatıyla mümkün olabileceğine inanıyorum.

* “Beni hep Beşiktaş sevdamdan bildiler” demek isterdim. Ancak geçen haftadan bu yana ne darbeciliğimiz kaldı ne de koltuk sevdalısı olduğumuz. (Güya 4-5 arkadaş altını oymuşuz.) Oysa tek yaptığımız yönetim kurulumuzla, kulüp personelimizle Beşiktaş’ı yalnız bırakmamaktı…

* Bugün itibarıyla camiamız üzerindeki sis bulutunu dağıtmak istiyorum. Beşiktaşımızın temiz bir sayfa açmaya ihtiyacı var. Tüm işler masamızda dururken günlük tartışmalarla Beşiktaşımızı geleceğe taşıyamayız. Bu sebeple, bugün, yönetim kurulumuzu önemli bir gündem maddesiyle toplamak zorunda kaldım. Aldığımız kararın tarihi olduğuna inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim Kurulumuz, Tüzüğümüzün 27 e maddesine dayanarak olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktadır.

* Seçime kadar görevimizin başındayız. Tüm sorumluluklarımızı maddi manevi yerine getirmeye devam ediyoruz. Hiçbir yere kaçmıyoruz. Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulumuz, Beşiktaşımızı yönetecek yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçmek üzere 30 gün içerisinde toplanacak. Bu karar camiamıza nefes aldırmak için alınmıştır. Böylesine köklü bir camianın liderliğini üstlenmenin, büyük Beşiktaş taraftarının ve genel kurul üyelerinin desteğiyle meşruiyet kazanması gerektiği kanaatindeyim.

* Mayıs ayındaki kongreye kadar camiamızı Olağanüstü Genel Kurul’a davet etmenin, Beşiktaş’ın değerlerine daha uygun bir yaklaşım olduğuna inanıyorum. Daha önce basın açıklamamda söylemiştim, yine tekrar ediyorum: Ben buradayım, olağanüstü kongrede aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. Bu süreçte istifa etmek en kolay seçenekti. Ama ben kaçmadım. Kaçmıyorum. Buradayım. Gerekirse Beşiktaş’a canım feda.

* Ancak bu görevi yürütebilmek için camiamızın onayına ihtiyaç duyuyorum. Bizim kısa vadeli değil uzun vadeli planlarla uğraşmamız gerekir. Beşiktaşımız için her şeyi uzun vadeli düşünmek zorundayız. Sadece Olağan Kongre’ye kadar olan önümüzdeki 6 ayı değil, geleceği düşünerek bu adımı atıyorum. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım yeni yönetim kurulu listemle ilk önceliğimiz gemiyi güvenli bir limana yanaştırmak daha sonra Beşiktaş’ın geleceğini hep birlikte kurgulamak olacak. Buradan duyuruyorum: Hodri meydan, isteyen buyursun gelsin, aday olsun. Beşiktaşımızın yanında olsunlar. Sorumluluktan kaçmasınlar.

* Beşiktaşımızın kıymetli Genel Kurul üyeleri… Hepinizi birlik ve beraberliğimizin göstergesi olarak oy vermeye davet ediyorum. Bugün kullanacağız her bir oy, Beşiktaşımızı geleceğe taşıyan bir adım olacak. Bugün tek gündemimiz var, dolayısıyla anlayışınıza sığınarak soru almayacağım. Ancak emin olabilirsiniz, önümüzdeki süreçte yanıtsız sorunuz kalmayacak.

* Son sözüm cefakâr taraftarımıza… Takım, her zaman olduğu gibi bu süre zarfında da sizlere emanet. Desteğinizi esirgemeyin. Ve unutmayın… En kötü gün bugünse, bugün de Beşiktaş. Sadece Beşiktaş.

50 milyon dolar borç krizi

Hasan Arat'ın istifası sonrasında ortaya çıkan 50 milyon dolarlık borç, kulüpte tartışmaları alevlendirdi. Eski yöneticilerden Sinan Engin, Ocak ayına kadar ödenmesi gereken bu borçlar için Hüseyin Yücel’in “Bu borcu nasıl ödeyeceğimizi bilmiyoruz, üzerimize bomba bırakıldı” sözlerini kamuoyuyla paylaşarak borcun ciddiyetine dikkat çekti. Borç nedeniyle UEFA'dan gelebilecek olası bir men cezası riski ise siyah-beyazlı taraftarları endişelendiriyor.

Samet Aybaba’dan çarpıcı iddialar

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Samet Aybaba'nın istifası ise gündemi daha da hareketlendirdi. Aybaba, kulüp içinde "transferlerde komisyon" iddialarını gündeme getirerek, eski Başkan Hasan Arat’ın “Mustafa ve Semih’in satışından sana da verelim” dediğini iddia etti.

Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

Sportif başarısızlıklar nedeniyle teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, vekaleten teknik sorumluluk görevini Serdar Topraktepe üstleniyor. Yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte takımda kapsamlı değişikliklerin yapılması bekleniyor.

Başkanlık seçimi neden kritik?

İddiaya göre mayıs ayında yapılan tüzük değişikliği nedeniyle istifası istenen yöneticilerin, başkan tarafından görevden alınamaması seçimin önemini artırıyor. Yeni başkan ve yönetim kurulu, kulübün mali sorunlarını çözmek ve sportif başarıyı tekrar yakalamak için kritik bir görev üstlenecek.

29 Aralık'ta yapılacak kongre, Beşiktaş’ın geleceği adına önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Siyah-beyazlı camia, bu süreçte hem saha içi hem de saha dışı sorunlarına çözüm arayışında.