Son Dakika: Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi!
Son dakika gelişmesi... Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurulunda Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geride bırakarak yeniden başkanlığa seçildi.
Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy sayımı tamamlandı.
27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda, kulüpten alınan bilgiye göre yaklaşık 5 bin 500 üye katıldı.
Beşiktaş'ta Gürkan Aksoy ile seçim yarışına giren Serdal Adalı, 2. kez siyah - beyazlılarda başkanlığa seçildi.
Serdar Adalı'nın yönetim kurulu listesi şöyle:
Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer
Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam
Rekor Süleyman Seba'da
Süleyman Seba, 1984-2000 yıllarını kapsayan 8 dönemde aralıksız başkanlık yaptı. 16 yıl başkanlık görevini yürüten Seba, siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.