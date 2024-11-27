SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Üst üste üçüncü ayrılık: Asbaşkan Onur Göçmez istifa etti

Beşiktaş'ta üst üste yaşanan ayrılıklar dikkat çekiyor. Son olarak siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Onur Göçmez, istifa dilekçesini yazılı olarak yönetime iletti. Göçmez'in ayrılığı, kulüpteki mevcut belirsizliklere dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Gece saatlerinde Beşiktaş'tan iki önemli isimle yolların ayrıldığı duyurulmuştu. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'ın görevleri sona erdi. Kulübün yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Bu ayrılıkların ardından gelen Onur Göçmez'in istifası, kulüpte yeni bir dönemin başlangıcı mı olacağı sorusunu gündeme getirdi. Başta taraftarlar ve camia olmak üzere Türk futbolunun gözü kulağı yaşanan sürecin üzerinde.