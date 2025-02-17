Son Dakika: Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının VAR’ı hakemi belli oldu
Son dakika haberi... 24 Şubat Pazartesi günü öncesi oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Sarı-kırmızılıların son maçı olan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının VAR’ı hakemi belli oldu. Çaykur Rizespor - Galatasaray maçına hangi var hakemi atandı? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alman Johann Pfeifer oldu.
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, saat 20.00’de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak.
Müsabakanın VAR koltuğunda ise Almanya Futbol Federasyonu’ndan Johann Pfeifer oturacak. Pfeifer’a, AVAR’da Kerem Ersoy eşlik edecek.