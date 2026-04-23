Son dakika: Dev derbinin hakemi belli oldu!, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi kim?

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) duyurusuna göre haftanın en çok merak edilen mücadelesi olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi de belli olmuş oldu.

Ligde şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmada Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede Yasin Kol görev yapacak.

Haftanın maç programı ve hakemler

Süper Lig'de 31. hafta kapsamında oynanacak karşılaşmalar ve görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Yiğit Arslan

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Yasin Kol

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

Derbi öncesi istatistikler dikkat çekiyor

RAMS Park'ta oynanan son 10 lig maçında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip bu süreçte 3 galibiyet elde ederken 6 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı, 1 maçta ise mağlup oldu. Ayrıca Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 2 lig maçında kalesini gole kapattı.