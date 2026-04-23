Son dakika: Dev derbinin hakemi belli oldu!, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi kim?

Son dakika: Dev derbinin hakemi belli oldu!
Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun duyurusuna göre haftanın en kritik mücadelesi olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük Yasin Kol'da olacak.
Ligde şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmada Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede Yasin Kol görev yapacak.
Haftanın maç programı ve hakemler
Süper Lig'de 31. hafta kapsamında oynanacak karşılaşmalar ve görev alacak hakemler şu şekilde:
Yarın:
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Yiğit Arslan
25 Nisan Cumartesi:
14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova
20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
26 Nisan Pazar:
14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Yasin Kol
27 Nisan Pazartesi:
17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor: Ozan Ergün
20.00 Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
Derbi öncesi istatistikler dikkat çekiyor
RAMS Park'ta oynanan son 10 lig maçında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekip bu süreçte 3 galibiyet elde ederken 6 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı, 1 maçta ise mağlup oldu. Ayrıca Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 2 lig maçında kalesini gole kapattı.