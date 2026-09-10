Son dakika: Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu!
Son dakika haberine göre, PFDK, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic'e 1 maç men cezası verdi!
Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olay nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu.
Ülker Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlı futbolcu Dusan Vlahovic ile Fenerbahçeli Milan Skriniar arasında gerilim yaşandı. Vlahovic'in Skriniar'a yönelik hareketinin ardından konu TFF Hukuk Müşavirliği'ne taşındı.
Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilen Sırp golcü hakkında kurul kararını verdi. PFDK, Vlahovic'e 1 maç men cezası uygulanmasına hükmetti.
Beşiktaş'ın ise verilen cezaya itiraz edeceği ve Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunacağı öğrenildi.