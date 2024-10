Son Dakika: Efsane tenisçi Rafael Nadal sezon sonunda tenisi bırakıyor

Dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal yayınladığı bir video mesajla kortlara veda edeceğini duyurdu.

Bugün yayınlanan bir video mesajında Nadal şunları söyledi: “Profesyonel tenisten emekli olduğumu bildirmek için buradayım. Gerçek şu ki, özellikle son iki yıl çok zor geçti. Ve kısıtlamalar olmadan oynamam mümkün olmadı" ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki tenis efsanesi "Bu kararı almak kolay olmadı, ancak hayatın her aşamasında olduğu gibi her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Şimdi bu yolculuğa son vermenin doğru zaman olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İspanyol yıldız, kasım ayında Malaga’da düzenlenecek Davis Kupası Finalleri’nde son kez İspanya adına korta çıkacak.

Rafael Nadal, kariyeri boyunca 22 Grand Slam şampiyonluğu da dahil olmak üzere tam 92 turnuva kazandı.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi