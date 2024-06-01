Son dakika: EURO 2024 öncesi A Milli Takım'da Enes Ünal krizi: Kadrodan çıkarıldı
Son dakika haberi... EURO 2024 öncesi milli futbolcu Enes Ünal'dan kötü haber. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF ) Enes Ünal'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, milli futbolcu Enes Ünal'ın sol ayak başparmağından yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada "A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal’ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi.
Enes’in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.