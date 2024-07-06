SON DAKİKA: EURO 2024'te Türkiye final yolunda... Çeyrek finaldeki rakip Hollanda

2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final heyecanı bugün Türkiye-Hollanda maçıyla sona eriyor. A Milli Takım bugün Hollanda'yla yarı finale çıkmak için mücadele ediyor. Karşılaşmayı Fransa'dan Clement Turpin, Nicolas Danos ve Benjamin Pages trio'su yönetiyor.

Her iki takım da birbirine üstlük kurmaya çalışırken, Türkiye'nin daha defansif olması dikkat çekti. Milliler 35'inci dakikada Samet Akaydın'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler

Berlin Olimpiyat'taki karşılaşmaya Türkiye'nin ilk 11'i Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Arda Güler'den oluştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçının 11’ine göre 3 zorunlu değişiklik yaptı. Montella; Merih Demiral, İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü’nün yerine Samet Akaydin, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu’na görev verdi.

Hollanda ise Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Bergwijn, Gakpo ve Depay'la sahada.

Türkiye'nin yarı finalde rakibi kim?

EURO 2024'te Almanya'yı yenen İspanya, Portekiz'i eleyen Fransa'yla 9 Temmuz'da yarı finalde karşılaşacak. Türkiye Hollanda'yı yenerse İngiltere'yle 10 Temmuz'da karşılaşacak.