SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Süper Lig'e veda etti; Pendikspor 'mucize' bekliyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi haricinde tüm maçlar bugün tamamlandı. Küme düşme hattındaki Fatih Karagümrük, bugün Kalyon Stadı'nda Gaziantep FK'ya konuk oldu.

İstanbul ekibi karşılaşmadan 3-1 yenik ayrılırken, puanı 37'de kaldı. Küme düşme hattının hemen üzerinde 40 puanla yer alan Ankaragücü ise ikili averajda Fatih Karagümrük'ün önünde.

Fatih Karagümrük son maçta Samsunspor'u yenip 3 puan alsa bile averaj nedeniyle ligde kalma şansını kaybetti.

Pendikspor'un işi mucizelere kaldı

Ligde 19'uncu sırada bulunan Pendikspor, bugün Eryaman Stadı'nda Ankaragücü'yle karşılaştı. Maç 0-0 berabere biterken puanla paylaşıldı. Pendikspor'un averajı şu an eksi 36'da. Ankaragücü ise eksi 4'te.

Pendikspor'un ligde kalması için Ankaragücü'nün hem gelecek hafta Trabzonspor'a yenilmesi hem de Pendikspor'un aradaki averaj farkını kapatacak kadar yüksek skorla Gaziantep FK maçından galip ayrılması gerekecek.