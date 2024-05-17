SON DAKİKA: Fatih Terim, Panathinaikos'la yollarını ayırdı

Deneyimli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı." ifadelerini kullandı.

Terim, başkent Atina'da geçirdiği 6 ay boyunca kendisine destek veren Panathinaikos taraftarlarına, başkan Giannis Alafouzos ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederken, yeşil-beyazlı ekibe başarı diledi.

Yunanistan Süper Lig'de Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos, 14 Mayıs'taki karşılaşmada Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan'ın çalıştırdığı PAOK'a 4-1 yenilerek şampiyonluk umutlarını kaybetmişti.