SON DAKİKA: Fatih Terim, Panathinaikos'la yollarını ayırdı
Son dakika gelişmesi... Teknik direktör Fatih Terim, altı aydan beri yönettiği Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos'un şampiyonluk şansını kaybetmesi üzerine takımla yollarının ayrıldığını duyurdu.
Deneyimli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı." ifadelerini kullandı.
Terim, başkent Atina'da geçirdiği 6 ay boyunca kendisine destek veren Panathinaikos taraftarlarına, başkan Giannis Alafouzos ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederken, yeşil-beyazlı ekibe başarı diledi.
Yunanistan Süper Lig'de Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos, 14 Mayıs'taki karşılaşmada Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan'ın çalıştırdığı PAOK'a 4-1 yenilerek şampiyonluk umutlarını kaybetmişti.