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Son dakika: Fenerbahçe 2024-25 sezonu formalarını tanıttı

Son dakika haberi... Fenerbahçe Spor Kulübü 2024-25 sezonuna dair 3 yeni formasını tanıttı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla yeni sezon formalarını tanıttı. Yeni formalarına ilişkin tanıtım videosu paylaşan sarı-lacivertli kulüp "Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri… Çünkü bu bir DNA meselesi." ifadelerine yer verdi.

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