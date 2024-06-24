Son dakika: Fenerbahçe 2024-25 sezonu formalarını tanıttı

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla yeni sezon formalarını tanıttı. Yeni formalarına ilişkin tanıtım videosu paylaşan sarı-lacivertli kulüp "Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri… Çünkü bu bir DNA meselesi." ifadelerine yer verdi.

Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri… Çünkü bu bir DNA meselesi. 🟡🔵



2024/25 Fenerbahçe İç Saha, Deplasman ve Alternatif formaları şimdi satışta. pic.twitter.com/vDwNFziIPV — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 24, 2024