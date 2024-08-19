Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç CHP lideri Özel'le görüştü

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde CHP lideri Özgür Özel'le bir araya geldi.

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

Ali Koç'un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi de bekleniyor.

Ali Koç, Göztepe maçında sahada Fatih Özkan tarafından itilerek düşürülmüştü. Gözaltına alınan Özkan hakkında ev hapsi kararı verilmişti.