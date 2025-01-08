Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç duyurdu: Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı?
Son dakika haberi... Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim, futbolcular, Teknik direktör Jose Mourinho ile yapılan istişareler ve taraftar beklentileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararı alındığını duyurdu.
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Türkiye spor camiasında yaşanan son gelişmelere dair bir gündemle basın açıklaması düzenleyen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararı alındığını duyurdu.
Teknik direktör Jose Mourinho, yönetim ve futbolcularla gerekli istişarelerin yapıldığını aktaran Koç, taraftarların da Türkiye Kupası'na yönelik katılım isteği neticesinde bu kararın alındığını ifade etti.