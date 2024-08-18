Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Fatih Özkan'a ev hapsi
Son Dakika Haberi: Göztepe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Fatih Özkan gözaltına alındı. Özkan hakkında ev hapsi kararı çıktı. Ali Koç maçta yaşanan olayda kendisini iten ve olayda ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlı gözaltına alındı.
Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.
Şüpheli, Emniyet'teki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.