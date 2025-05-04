  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
Takip Et

Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu: Richard Martens görevde

Son dakika: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hollandalı Richard Martens oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu: Richard Martens görevde
Takip Et

Son dakika: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi olarak Hollandalı Richard Martens görevlendirildi.

Ülker Stadı’nda 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak kritik mücadelede orta hakem olarak Yasin Kol görev yapacak. Yardımcı hakemler Kemal Yılmaz ve Cevdet Kömürcüoğlu, dördüncü hakem ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

DERBİ SAAT KAÇTA? Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'lerDERBİ SAAT KAÇTA? Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'lerSpor

 

Kaynak: HABER MERKEZİ