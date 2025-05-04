Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu: Richard Martens görevde
Son dakika: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hollandalı Richard Martens oldu.
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Son dakika: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi olarak Hollandalı Richard Martens görevlendirildi.
Ülker Stadı’nda 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak kritik mücadelede orta hakem olarak Yasin Kol görev yapacak. Yardımcı hakemler Kemal Yılmaz ve Cevdet Kömürcüoğlu, dördüncü hakem ise Direnç Tonusluoğlu olacak.