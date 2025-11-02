Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti: Maç sonucu

Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş maçının kazananı Fenerbahçe oldu
Son dakika gelişmesi...Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçta Fenerbahçe Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
48. dakikada Rafa Silva'nın sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Ederson'da kaldı.
49. dakikada Talisca'nın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen İsmail Yüksek'in sol çaprazdan şutunda kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.
65. dakikada Asensio'nun sağdan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerindeki Alvarez'in sağ ayağıyla şık vuruşunda Gökhan Sazdağı kafayla topu uzaklaştırdı ve meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.
66. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Skriniar'ın yerden sert şutunda top direk dibinden auta gitti.
83. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunmadan çıkarken Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmak istediği topa Duran, yatarak müdahale etti. Kolombiyalı santrfor tekrar önüne düşen topa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlara gönderdi: 2-3.
Fenerbahçe, mücadeleyi 3-2 kazandı.