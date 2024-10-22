Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa Ligi maçlarının hakemleri belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa kupalarındaki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı İstanbul'da konuk edecek. Bu zorlu mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan ünlü hakem Clement Turpin düdük çalacak. Maç, 24 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe, grubun en güçlü rakiplerinden biri olan Manchester United karşısında kritik bir galibiyet arayacak.

Beşiktaş, aynı turnuvada Fransa'da Lyon ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların bu zorlu deplasman maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek. Beşiktaş, gruptan çıkma iddiasını sürdürmek için Lyon deplasmanında puan arayacak.

Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde Slovenya ekibi Celje ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maçın hakemi ise Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Oleksii Derevinskyi olarak açıklandı. Başakşehir, grupta avantajlı konuma geçmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Türk temsilcilerinin Avrupa'daki kritik sınavlarında hakemlerin etkisi merakla bekleniyor.