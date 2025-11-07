Son dakika: Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı

Mesta Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, ilk yarının genelinde hücumda pozisyon üretmekte zorlandı. Söz konusu süreçte rakibine birkaç gol şansı tanıyan sarı-lacivertliler, 40. dakikada ise ilk yarının en net pozisyonundan Youssef En-Nesyri ile yararlanamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya da etkisiz başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, 60. dakikada 3 değişikliğe gitti. Değişikliklerin ardından hücumda daha etkili bir performans ortaya koymaya başlayan Fenerbahçe, gol bulmayı başaramadı ve sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 7'ye yükseltti. Öte yandan müsabakayı 11 bin 90 biletli seyirci takip etti.

İsmail Yüksek ve Oosterwolde cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, ligin ardından Avrupa'da da cezalı duruma düştü. Müsabakanın 44. dakikasında sarı kart gören tecrübeli oyuncu, Avrupa'da 3. sarı kartına ulaştı.

Daha önce Nice ve Stuttgart karşılaşmalarında sarı kartla cezalandırılan İsmail, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde de UEFA Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü.

Avrupa'da daha önce Dinamo Zagreb ve Stuttgart maçlarından sarı kartı bulunan Oosterwolde, 48. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.24 yaşındaki Hollandalı oyuncu, 3. sarı kartına ulaşarak Ferencvaros karşısında görev yapamayacak.

En-Nesyri net fırsatı harcadı

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, takımını öne geçirme şansını değerlendiremedi. Maçın 40. dakikasında Talisca'nın savunma arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri, çok net bir fırsattan faydalanamadı.

Tedesco'dan 60'da 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, müsabakanın 60. dakikasında oyuna müdahale etti. Sarı-lacivertli takımın özellikle hücumda beklentinin altında kalmasının ardından genç teknik adam 60. dakikada 3 değişiklik birden yaptı.

Tedesco, Youssef En-Nesyri'nin yerine Jhon Duran'ı, İsmail Yüksek'in yerine Fred'i ve Oğuz Aydın'ın yerine de Marco Asensio'yu sahaya sürdü.

Avrupa deplasmanda bu sezon ilk puanını aldı

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanda ilk puanını elde etti. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakasında ilk olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda mağlup olmuştu.

Avrupa'da bu sezon 2. deplasman maçını Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadeleden de yenik ayrılmıştı.

Maçları Jose Mourinho yönetiminde kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco ile Avrupa'da deplasmanda tek müsabakaya çıkmış ve onda da Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilmişti.

Sarı-lacivertliler, Viktoria Plzen deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılarak bu sezon Avrupa'da ilk deplasman puanını aldı.

Hakem VAR'da kararını değiştirmedi

Maçın son dakikalarında Hollandalı hakem Allard Lindhout, VAR uyarısının ardından kararını değiştirmedi.

Müsabakanın 90+5. dakikasında rakip ceza sahası içinde Jhon Duran yerde kaldı.VAR'ın uyarısıyla 90+6. dakikada pozisyonu izleyen Lindhout, oyunu devam ettirdi.

Meşaleler nedeniyle anons yapıldı

Fenerbahçe tribünleri, maçın 51. dakikasında tribünlerde meşale yaktı. Yakılan meşalelerin ardından statta uyarı anonsu yapıldı.