SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde peş peşe goller!
Son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk derbisi bugün. Altıncı hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk ediyor. Galatasaray, maçı 3-1 önde götürüyor.
Süper Lig'in altıncı hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray bugün Kadıköy'de karşılaşıyor.
Fenerbahçe maça Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve Dzeko'dan oluşan ilk 11'ler çıktı.
Galatasaray'ın ilk 11'i Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün ve Osimhen'den oluştu. Icardi maça yedek başladı.
Tribünler tamamen doldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde tribünleri tamamen doldurdu. Maçtan saatler önce stat ve civarında toplanan taraftarlar, beste ve marşlarla coşku yaşadı.
Taraftarlar, müsabaka öncesinde de oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde koreografi gerçekleştirdi.
Galatasaray önde
Tempolu başlayan mücadelede Galatasaray, 20'nci dakikada Torreira'yla öne geçti. Sarı kırmızılar 28'inci dakikada D. Mertens'le 2-0 öne geçti. İlk yarı konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda 59'uncu dakikada G. Sara takımını 3-0 öne geçirdi. Fenerbahçe ilk golünü Dzeko'yla 63'üncü dakikada buldu.
Ayrıntılar gelecek...