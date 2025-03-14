Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekimi ile belli oldu. Bu kura sonucunda, Türk futbolunun iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, çeyrek finalde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.

Çeyrek final eşleşmeleri

Çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:

• 1 Nisan Salı:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor (Medaş Konya Büyükşehir)

• 2 Nisan Çarşamba:

17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

20.45 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

• 3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)