Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Son Dakika Haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı.
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
Cumartesi günü oynanacak olan dev derbide düdük çalacak olan hakem açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği duyuruldu.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan.