Son dakika: Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu: Fenerbahçe'de sürpriz değişiklik
Son dakika gelişmesi... UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek. Portekiz'de oynanacak kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte Benfica-Fenerbahçe maçının kadroları...
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile karşı karşıya gelecek.
Estadio da Luz'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun'un yerine kadroya Cengiz Ünder dahil edildi.
Benfica: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Barreiro, Rios, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Semedo, Szymanski, Talisca, En-Nesyri