Son Dakika: Fenerbahçe Milan Skriniar’ı resmen duyurdu!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fransız Ligue 1 takımı Paris Saint-Germain’den Slovak defans oyuncusu Milan Skriniar’ı sezon sonuna kadar kiraladığını resmi olarak açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, transferin hem PSG hem de oyuncu ile anlaşma sağlanarak tamamlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe’nin paylaşımında, "Ailemize hoş geldin Milan Skriniar 💛💙" sözlerine yer verilerek oyuncunun sezon sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyeceği duyuruldu.

Milan Skriniar, Avrupa futbolunun tanınmış isimlerinden biri olarak özellikle defans hattındaki performansıyla dikkat çekiyor. Kariyerinde Inter ve Paris Saint-Germain gibi üst düzey takımlarda forma giyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe’deki yeni görevine hızlıca adapte olması bekleniyor.

Fenerbahçe taraftarları ise sosyal medyada transfer haberine büyük ilgi göstererek oyuncuya sıcak bir karşılama mesajı verdi. Transferin detaylarına ilişkin herhangi bir maddi bilgi paylaşılmadı.