Son Dakika: Fenerbahçe stadının ismi değişiyor! 'Dünyada yankı bulacak' diyerek açıkladı
Son Dakika Haberi: Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçe stadının isminin değişeceğini duyurdu. Fenerbahçe’nin Ülker’le sponsorluk anlaşmasının sezon sonu biteceğini anımsatan Kızılhan, “Tüm dünyada yankı bulacak isim sponsorluğunu hedefliyoruz” dedi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşiyor.
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan toplantı sırasında yaptığı konuşmada Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu isminin değişeceğini duyurdu.
Ülker ile olan sponsorluğun sezon sonu biteceğini ve dünya çapındaki markalarla görüştüklerini belirten Kızılhan, şöyle konuştu:
* Ülker ile mevcut stadyum isim sponsorluğumuz sezon sonu bitecek. Yeni dönemde bu sponsorluk için 4 büyük global ajansla anlaştık. Dünya çapında güçlü markalarla işbirliği görüşmesine başladık. Tüm dünyada yankı bulacak isim sponsorluğunu hedefliyoruz.