Son dakika... Fenerbahçe, Süper Kupa maçında sahadan çekildi
Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe, Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçında Galatasaray'ın karşısına U19 takımıyla sahaya çıktı. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın golü sonrası sahadan çekildi.
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanındaki olaylar ve Süper Kupa maçının ertlenememesinin de etkisiyle Galatasaray karşısına genç takımıyla sahaya çıkacağını duyurmuştu.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'ndaki maçtan bir saat önce takımların ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray'da Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi kadroda yer aldı.
Fenerbahçe ise genç takımdan Furkan, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan ve Çağrı'yı ilk 11'e yazdı.
Galatasaray maçın ilk dakikalarında Icardi'yle golü buldu. Daha sonra Fenerbahçeli futbolcular sahadan çekildi. Oyun hakem tarafından tatil edildi.
Galatasaraylı futbolcular saha ortasındaki kutlamanın ardından kendi aralarında çift kale antrenman maçı yaptı.