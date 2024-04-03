Son dakika... Fenerbahçe'den TFF'ye Süper Kupa şartları

Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün toplanarak dün yapılan kongrede alınan kararları görüştü. Toplantıda kongreden alınan yetkiler ve Süper Kupa finali için alınacak aksiyonlar konuşuldu.

Fenerbahçe Başkan Vekili Etol Bilecik, Süper Kupa maçı için TFF'ye yazı yolladıklarını ve maç ertelenmez ve maça yabancı hakem atanmazsa maça U19 takımı ile çıkacaklarını açıkladı.

Ertelenmez ve yabancı hakem olmazsa F.Bahçe maça çıkmıyor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalinin ertelenmezse ve yabancı hakem atanmazsa maça çıkmayacağını ve maça U19 takımı ile çıkacağını TFF'ye resmen iletti.

İşte Fenerbahçe'ye kongrede verilen 4 yetki

Fenerbahçe'de aşağıdaki maddeler için mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi.

1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak

2. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak

3. Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek

4. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.