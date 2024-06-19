  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Son dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu (Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman)
Takip Et

Son dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu (Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman)

Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'i 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan katılmaya hak kazandı. UEFA tarafından yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi hangi takım?

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

UEFA tarafından yapılan kura çekiminin ardından seribaşı olan sarı-lacivertlilerin 2. eleme turundaki rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe, ilk maçı deplasmanda oynayacak.

İkinci ön eleme turu ilk maçları 23-24 Temmuz, rövanş mücadeleleri ise 30-31 temmuz tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe’nin rakibi FC Lugano hangi ülkenin takımı? Lugano'da hangi oyuncular var?Fenerbahçe’nin rakibi FC Lugano hangi ülkenin takımı? Lugano'da hangi oyuncular var?Spor
Süper Lig 2024-25 sezonu harcama limitleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ne kadar harcayabilir?Süper Lig 2024-25 sezonu harcama limitleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ne kadar harcayabilir?Spor
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli olduTrabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli olduSpor
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi ön elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu!RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi ön elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu!Spor

 

 