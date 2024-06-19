Son dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu (Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman)

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

UEFA tarafından yapılan kura çekiminin ardından seribaşı olan sarı-lacivertlilerin 2. eleme turundaki rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe, ilk maçı deplasmanda oynayacak.

İkinci ön eleme turu ilk maçları 23-24 Temmuz, rövanş mücadeleleri ise 30-31 temmuz tarihlerinde oynanacak.