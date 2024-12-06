SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası kararı belli oldu! TFF resmen duyurdu
Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, bu yıl Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin kararı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sosyal medyada duyuruldu. Fenerbahçe'nin neden bu kararı aldığı bilinmiyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıkladı.
TFF'nin X hesabından paylaşılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'na katılmayacağının federasyona bildirildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz' denilmiştir" ifadeleri kullandıldı.
TFF, kurullarının gerekli değerlendirmeleri yapacağını kaydetti.