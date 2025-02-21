Son Dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikili play-off turunda Anderlecht'i toplamda 5-2'lik skorla eleyerek son 16 turuna yükseldi. Öte yandan, Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında toplamda 6-3'lük skorla elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Son 16 turu kura çekimi, 21 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Böylece Avrupa turnuvalarındaki son temsilcimiz Fenerbahçe'nin de son 16 turu rakibi belli olmuş oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi kim oldu?

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Rangers oldu. Son 16 turu maçları 6 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak. İlk maçta ev sahibi temsilcimiz Fenerbahçe olacak. İkinci maç ise Rangers'ın evinde İskoçya'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rakibi kim oldu?

Fenerbahçe son 16 turunda Rangers'ı geçmesi halinde Athletic Bilbao-Roma karşılaşmasının galibi ile eşleşecek.