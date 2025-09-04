Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim oldu? İsmail Kartal Fenerbahçe'ye mi geldi?

Fenerbahçe’de teknik direktör belirsizliği sona erdi. Benfica’ya elenilmesinin ardından yollar ayrılan Jose Mourinho’nun yerine sarı-lacivertli yönetim, tanıdık bir isme yöneldi.

Mourinho dönemi bitti

Fenerbahçe, Avrupa Kupası’ndan elenmesinin ardından Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerin Futbol Direktörü Devin Özek, kararı Portekizli teknik adama bildirdi.

Ali Koç ve yönetim harekete geçmişti

Başkan Ali Koç ve yönetim, Mourinho sonrası teknik direktör arayışlarına hızla başladı. Futbol Direktörü Özek’in sunduğu raporlarda birçok isim gündeme geldi. Sebastian Hoeness, Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou gibi adaylarla yapılan temaslardan sonuç çıkmadı.

İsmail Kartal ile anlaşma

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, daha önce de takımı çalıştıran İsmail Kartal ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüpten resmi açıklamanın, bugün saat 15.00’te yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından yapılması bekleniyor.