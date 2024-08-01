Son dakika: Filenin Sultanları, Dominik'i devirdi! Türkiye olimpiyatlarda çeyrek finalde!
Son dakika haberi... A Milli Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyetini 3-1 mağlup etti. 2'de 2 yapan Filenin Sultanları böylece adını çeyrek finale yazdırmış oldu.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Hollanda galibiyetiyle etkileyici bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.
Dominik Cumhuriyeti ile olan maçtan 3-1 galip ayrılan Filenin Sultanları böylece çeyrek finale yükseldi. Bu zaferle birlikte Türkiye, grup liderliği için İtalya karşısında zorlu bir sınav verecek.
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