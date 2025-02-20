Son dakika: Galatasaray AZ Alkmaar maçı kaç kaç bitti
Son dakika gelişmesi... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak organizasyona veda etti.
51. dakikada Sallai'nin sol kanattan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Owusu-Oduro, sağına yatarak meşin yuvarlağı kurtardı.
55. dakikada AZ Alkmaar, farkı 2'e çıkardı. Galatasaray savunmasından seken topu önünde bulan Kasius, ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta fileleri havalandırdı: 0-2.
56. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Lucas Torreira'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen'in penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
63. dakikada Kasius'un sağ kanattan pasında altıpas çizgisi önünden Parrott'un vuruşunda kaleci Günay Güvenç, ayaklarıyla golü önledi.
70. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası gerisinden topla buluşan Sallai'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalecinin solundan geçerek ağlara gitti: 2-2.
82. dakikada Wolfe'nin pasında topla buluşan Poku, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra Metehan Baltacı'yı geçerek sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Günay, bu vuruşu ayaklarıyla kurtardı.
90. dakikada Koopmeiners'ın ceza sahası yayının gerisinden çektiği şutta, meşin yuvarlak önce üst direğe sonra da kaleci Günay'a çarptı. Sadiq, dönen topa altıpas çizgisi önünde vursa da kaleci Günay gole izin vermedi.
Karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.