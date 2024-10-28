Son dakika: Galatasaray Beşiktaş derbisi maç sonucu: GS: 2-1 :BJK
Son dakika gelişmesi... Trendyol Süper Lig 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş takımları, RAMS Park'ta karşılaştı. Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
54. dakikada Masuaku'nun pasıyla topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasına girdikten sonra topukla meşin yuvarlağı Joao Mario'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, Abdülkerim Bardakcı'ya çarpan top yandan kornere gitti.
67. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Gabriel Sara'nın sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Osimhen penaltı noktasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0
79. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Osimhen, bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.
90+4. dakikada Beşiktaş, farkı 1'e indirdi. Ndour'un pasıyla topla buluşan Muçi'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 2-1
Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.