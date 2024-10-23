Son Dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, derbi mücadelesi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Haftanın diğer maçları ise 25-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İşte Süper Lig 10. haftasında oynanacak maçlar ve hakemler:

* 25 Ekim Cuma

20.00 Adana Demirspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

* 26 Ekim Cumartesi

13.30 Hatayspor - Kayserispor: Zorbay Küçük

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın

* 27 Ekim Pazar

13.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

* 28 Ekim Pazartesi

17.00 Başakşehir - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler