Son Dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 25-28 Ekim tarihleri arasında oynanacak haftanın maçlarının hakemlerini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, derbi mücadelesi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Haftanın diğer maçları ise 25-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İşte Süper Lig 10. haftasında oynanacak maçlar ve hakemler:
* 25 Ekim Cuma
20.00 Adana Demirspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
* 26 Ekim Cumartesi
13.30 Hatayspor - Kayserispor: Zorbay Küçük
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın
* 27 Ekim Pazar
13.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
* 28 Ekim Pazartesi
17.00 Başakşehir - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler