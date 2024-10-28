Son Dakika: Galatasaray - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 10. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesine VAR hakemi olarak Onur Özütoprak atandı. Müsabakada AVAR görevini ise Serkan Çimen üstlenecek
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Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 10. haftasında, ligin zirvesinde yer alan iki ezeli rakip Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanacak derbinin hakem kadrosu belli olurken, karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Onur Özütoprak atandı. Maçın AVAR (Yardımcı VAR) hakemi ise Serkan Çimen olacak.