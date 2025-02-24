Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisinde ikinci yarı oynanıyor

Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren mücadelede saat 20.00'de başladı. Galatasaray-Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz..

21:26 SON ANDA FERNANDO MUSLERA

65. dakikada Oğuz Aydın, sağ kanattan orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Kaleye giden topu Muslera son anda güçlükle çıkardı ve kornere çeldi.

21:15 OYUN KISA SÜRELİĞİNE DURDU

52. dakikada Fenerbahçe tribününden aşağıya atılan meşaleler nedeniyle hakem oyunu kısa bir süre durdurdu.

21:06 İKİNCİ YARI BAŞLADI

Rams Park'taki derbinin ikinci yarısı başladı.

20:49 İLK YARI SONA ERDİ

Derbide ilk yarı 0-0 sona erdi.

20:26 TOP MUSLERA'DA KALDI

23. dakikada Fenerbahçe'de Fred, savunmanın arkasına içeri doldurdu. Dzeko havadan gelen topa tek vuruş yapmak istedi ancak istediği şekilde vuramadı Muslera topu kontrol etti.

20:15 FENER'İN GOLÜ SAYILMADI

Kostic'in sol kanattan yaptığı ortayı Muslera, yumruklayarak uzaklaştırdı. Sağ çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'un şutu ağlara gitti. ancak hakem pozisyonun öncesinde Szymanski'nin Muslera'ya faul yaptığını söyledi.

20:06 EN-NESYRI AUTA ATTI

Karşılaşmanın 5. dakikasında Kostic'in sol kanattan açtığı orta Galatasaray savunmasından sekti ve Nesyri'nin önünde kaldı. En-Nesyri'nin vuruşu üstten dışarı gitti.

20: 08 İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN

5. dakikada Fenerbahçe, soldan Kostic ile geldi. Kostic'in sol kanattan açtığı orta Galatasaray savunmasından sekti ve Nesyri'nin önünde kaldı. En-Nesyri'nin vuruşu üstten dışarı gitti.

20:00 İLK DÜDÜK ÇALDI

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 25. hafta maçında ilk düdük çaldı.

19:30 iLK 11'LER BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Toreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Sallai, Osimhen

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri