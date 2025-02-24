Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisinde ikinci yarı oynanıyor
Son dakika....Süper Lig'in 25. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray, Rams Park'ta Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren mücadelede saat 20.00'de başladı. Galatasaray-Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz..
65. dakikada Oğuz Aydın, sağ kanattan orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Kaleye giden topu Muslera son anda güçlükle çıkardı ve kornere çeldi.
52. dakikada Fenerbahçe tribününden aşağıya atılan meşaleler nedeniyle hakem oyunu kısa bir süre durdurdu.
Rams Park'taki derbinin ikinci yarısı başladı.
Derbide ilk yarı 0-0 sona erdi.
23. dakikada Fenerbahçe'de Fred, savunmanın arkasına içeri doldurdu. Dzeko havadan gelen topa tek vuruş yapmak istedi ancak istediği şekilde vuramadı Muslera topu kontrol etti.
Kostic'in sol kanattan yaptığı ortayı Muslera, yumruklayarak uzaklaştırdı. Sağ çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'un şutu ağlara gitti. ancak hakem pozisyonun öncesinde Szymanski'nin Muslera'ya faul yaptığını söyledi.
Karşılaşmanın 5. dakikasında Kostic'in sol kanattan açtığı orta Galatasaray savunmasından sekti ve Nesyri'nin önünde kaldı. En-Nesyri'nin vuruşu üstten dışarı gitti.
5. dakikada Fenerbahçe, soldan Kostic ile geldi. Kostic'in sol kanattan açtığı orta Galatasaray savunmasından sekti ve Nesyri'nin önünde kaldı. En-Nesyri'nin vuruşu üstten dışarı gitti.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 25. hafta maçında ilk düdük çaldı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Toreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Sallai, Osimhen
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri