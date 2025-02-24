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Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisinde ikinci yarı oynanıyor

Son dakika....Süper Lig'in 25. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray, Rams Park'ta Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

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Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren mücadelede saat 20.00'de başladı. Galatasaray-Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz..

SON ANDA FERNANDO MUSLERA

65. dakikada Oğuz Aydın, sağ kanattan orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Kaleye giden topu Muslera son anda güçlükle çıkardı ve kornere çeldi.

OYUN KISA SÜRELİĞİNE DURDU

52. dakikada Fenerbahçe tribününden aşağıya atılan meşaleler nedeniyle hakem oyunu kısa bir süre durdurdu.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

 Rams Park'taki derbinin ikinci yarısı başladı.

İLK YARI SONA ERDİ

 Derbide ilk yarı 0-0 sona erdi.

TOP MUSLERA'DA KALDI

 23. dakikada Fenerbahçe'de Fred, savunmanın arkasına içeri doldurdu. Dzeko havadan gelen topa tek vuruş yapmak istedi ancak istediği şekilde vuramadı Muslera topu kontrol etti.

FENER'İN GOLÜ SAYILMADI

Kostic'in sol kanattan yaptığı ortayı Muslera, yumruklayarak uzaklaştırdı. Sağ çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'un şutu ağlara gitti. ancak hakem pozisyonun öncesinde Szymanski'nin Muslera'ya faul yaptığını söyledi.

EN-NESYRI AUTA ATTI

Karşılaşmanın 5. dakikasında Kostic'in sol kanattan açtığı orta Galatasaray savunmasından sekti ve Nesyri'nin önünde kaldı. En-Nesyri'nin vuruşu üstten dışarı gitti.

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN

5. dakikada Fenerbahçe, soldan Kostic ile geldi. Kostic'in sol kanattan açtığı orta Galatasaray savunmasından sekti ve Nesyri'nin önünde kaldı. En-Nesyri'nin vuruşu üstten dışarı gitti.

İLK DÜDÜK ÇALDI

 Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 25. hafta maçında ilk düdük çaldı.

iLK 11'LER BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Toreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Sallai, Osimhen

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri