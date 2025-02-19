Son Dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem mi yönetecek? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan net yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini dünya çapında yabancı bir hakemin yöneteceğini duyurdu.

Hacıosmanoğlu,"Türkiye Futbol Federasyonu olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetimizle ilgili bilgi verdik. Fenerbahçe kabul etti, Galatasaray çarşamba günü olsun istedi. Bunun üzerine açıklama yaptık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek toplantıya katılmayacağını söylemişti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde düzenlemeyi planladığı toplantıya katılmayacağını açıklamıştı.

Özbek, toplantı davetini samimi bulmadığını belirterek, TFF'nin bu çağrıyı bir reklam çalışması olarak gördüğünü söylemişti. Ayrıca, hem kendisinin hem de Ali Koç’un hak mahrumiyeti nedeniyle kulüpleri resmi olarak temsil edemeyeceğini vurgulamıştı.

Galatasaraylı taraftarlar yabancı hakem istemiyor

Sosyal medyada pek çok Galatasaray taraftarı derbinin yabancı hakem tarafından yönetilmesini istemiyor.

"Galatasaray yönetimi de Türk hakemden yana"

Geçtiğimiz hafta ve aylarda Galatasaraylı yöneticilerin konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda yabancı orta hakeme yönelik olumlu tavır göze çarpıyordu. Ancak Başkan Dursun Özbek'in dünkü açıklamalarının ardından sosyal medya ve spor yorumcuları tarafından "Galatasaray'ın yabancı orta hakem istemediğine" yönelik söylemler ve çıkarımlar yapılmıştı.

Fenerbahçe yabancı hakem konusunda uzun zamandır ısrarcı

Fenerbahçe yönetimi ise geçtiğimiz yıldan beri yabancı hakem konusunu gündeme getirmesiyle hatırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin yabancı hakem konusundaki ısrarı ve isteği 2024-25 sezonunda arttı. Fenerbahçe tarafının Trendyol Süper Lig'deki tüm maçlarda yabancı orta hakem ve VAR hakemi isteği bulunuyor.

GS-FB derbisini hangi hakem yönetecek? Marciniak ve Vincic iddiaları!

Dünyanın en iyi hakemleri arasında gösterilen Polonyalı Szymon Marciniak, Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Marciniak, derbide görev alıp almayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, TFF'den resmi bir talep gelmediğini belirtmişti.

Marciniak, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiç kimse bu istekle Polonya Futbol Federasyonu ile iletişime geçmedi. Bu maça gidip gitmeyeceğime dair hiçbir şey bilmiyorum. Türkiye ve Polonya futbol federasyonlarının aralarında anlaşması lazım. Ben hakemim ve nerede görevlendirilirsem orada hakemlik yaparım." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, TFF'nin ünlü Sloven hakem Slavko Vincic ile anlaşmaya vardığı yönünde haberler de bulunuyor. Sabah gazetesinin haberine göre, TFF, Vincic ile gerekli yazışmaları yaparak ortak bir noktada anlaşmaya vardı.