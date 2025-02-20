SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Süper Lig'in 25'inci haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçta yabancı orta hakemin görev yapacağını açıkladı.

TFF, bugün web sitesindeki duyuruda Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 25'inci hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcılarının belirlendiğini kaydetti.

Buna göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli?

25 Kasım 1979 doğumlu Sloven hakem Slavko Vincic, 2010'dan beri FIFA kokartıyla görev yapıyor. Daha önce ek asistan hakem olarak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaparken, 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetti.

Vincic, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda İsviçre'yle oynadığı maçta da düdük çalmıştı.