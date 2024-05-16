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Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika... Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak.

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Trendyol Süper Lig’de 37. hafta heyecanı yarın, 18 Mayıs Cumartesi ve 19 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Süper Lig’de 37. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

17.00 İstanbulspor - Sivasspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Turgut Doman

18 Mayıs Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Hatayspor: Cihan Aydın
19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge
19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Kayserispor - Konyaspor: Halil Umut Meler

19 Mayıs Pazar

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Arda Kardeşler