Son dakika: Galatasaray Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Son dakika gelişmesi... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
47. dakikada Mertens'in ortasında Batshuayi, ceza alanında topa kafayla vurdu. Zoet'ten dönen topu Osimhen tamamlamak istedi ancak Hollandalı kaleci, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
52. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim Bardakcı, topu ceza alanında arkaya doğru aşırttı. Altıpas çizgisi üzerinde Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvark üstten auta gitti.
69. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Zoet topu kornere çeldi.
75. dakikada Kerem Demirbay'ın hızlı kullandığı serbest vuruşta Sara, topu sol kanattan ceza alanına ortaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.