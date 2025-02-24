  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Son dakika: Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Takip Et

Son dakika: Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Son dakika....Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park’ta oynanacak derbi maçının ilk 11'leri belli oldu...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Toreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Sallai, Osimhen

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri