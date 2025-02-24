Son dakika: Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Son dakika....Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park’ta oynanacak derbi maçının ilk 11'leri belli oldu...
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Toreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Sallai, Osimhen
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri